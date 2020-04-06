Нижегородцы за границей могут получить материальную помощь

Утвержден порядок оказания помощи российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможности самостоятельно вернуться в Россию из-за напряженной эпидемиологической обстановки в мире в связи с коронавирусной инфекцией.

Для получения материальной помощи граждане должны заполнить специальную форму на Едином портале госуслуг, перейдя по ссылке: www.gosuslugi.ru/395103/1. Органы власти проверят достоверность фактов и обстоятельства пребывания заявителя в другой стране. После проверки в течение 24 часов специальная комиссия Министерства иностранных дел России принимает положительное решение или отказывает, если вскрываются недостоверные факты. Граждане узнают о результате по смс и через электронную почту. Таким же образом им будут сообщать о дате и времени прибытия специального рейса для вывоза в Россию.

В день на одного человека предусмотрена материальная помощь в размере 2400 рублей, на ребенка в возрасте до 14 лет — 1600 рублей в сутки. Оказание помощи начинается не позднее чем через 24 часа после принятия положительного решения. Средства будут переводиться на банковский счет, открытый в российском банке.

С Постановлением Правительства Российской Федерации можно ознакомиться, перейдя по ссылке.