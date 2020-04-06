Правительство Нижегородской области приняло решение выделить в области «соответствующую территорию» и «иную территорию». «Соответствующая территория» – это совокупность территорий, где выявлена инфекция. На «иной территории» перечень организаций, которые могут работать, несколько больше (пункт 11 указа). В состав «Соответствующей территории» по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям включены: Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Бор, Кстовский район, Лысковский район, городской округ Выкса. Для работы все работодатели должны получить подтверждение.



«Предприятия и работодатели. Обращаю ваше внимание, что, подавая заявку на получение подтверждения, вы гарантируете выполнение требований по защите работников и соблюдение режима. При сомнениях в вашей возможности их соблюдать – вам откажут. При нарушении – вам могут аннулировать подтверждение. Большинство работодателей уже получили подтверждение сегодня. И работников пригласили на работу. Те, кому не с кем оставить детей, и лица старше 60 лет, обратите внимание на пункт 6.9 указа. Можете по желанию оставаться в режиме нерабочей недели.

Многие восприняли это как признак того, что можно расслабиться, режим полной самоизоляции не соблюдать, и что ситуация перестала быть угрожающей. Это не так. Коронавирус продолжает распространяться по Нижегородской области. Новых случаев, которые подтверждены за сегодняшний день – 22. К сожалению, два летальных исхода», – отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Режим изоляции для работающих становится следующим: работа-дом-дом-работа, выходить можно только по тем основаниям, которые перечислены в указе. Перечень оснований расширен (пункт 6.5). Портал nn-card.ru догонит указ вечером. Новые версии приложений станут доступны во вторник-среду.