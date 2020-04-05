22 нижегородца заболели коронавирусом за сутки

Таким образом, сейчас в регионе 47 подтвержденных случаев заболевания инфекцией. В настоящее время Нижегородская область находится на 6 месте в России по числу пациентов с коронавирусом.

30 марта губернатор Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима всеобщей самоизоляции. С этого времени выходить из дома разрешается только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также для выноса мусора и прогулок с питомцами. Кроме того, нижегородцам можно ездить на дачу и к родственникам.

Позже правительство Нижегородской области обнародовало списки предприятий, которые получили право работать во время режима самоизоляции. Ими стали порядка 1000 организаций из различных сфер.

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