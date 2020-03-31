В Риме на карантине: история от нижегородского фотографа из столицы Италии

Я живу в Риме, в одном из его главных спальных районов, и пожалуй в первый раз в жизни рада, что не в самом центральном.

Жизнь города приостановилась.

С 10 марта закрыты детские сады и школы (предварительно до начала апреля), в последующие дни постепенно останавливали свою деятельность различные государственные учреждения, магазины, рестораны и спортивные клубы.

Я не буду писать о цифрах эпидемии, для этого можно посмотреть новости.

Мы интересуемся новыми постановлениями и декретами правительства, ибо незнание закона не освобождает от ответственности, но новости о распространении вируса с некоторого времени не смотрим, придя к выводу, что данные в любом случае неоднозначны и противоречивы, и жить и верить в лучшее они, скажем честно, не помогают.

Из постановлений, которые, должна сказать, незамедлительно применяют к действию, знаем, что на улицу можно выходить только за продуктами или в случае чрезвычайной необходимости. Выходить желательно в маске и в перчатках, и всегда нужно иметь с собой удостоверение личности и специальный документ – автосертификат с данными о проживании и причиной нахождения вне дома.

Медицинские маски закончились в аптеках на третий день после распространения новости о надвигающемся вирусе, поэтому правило это не может быть общеобязательным, но предприимчивые граждане Рима приспосабливаются и здесь кто как может , прикрывая нос и род, например, маской для сна