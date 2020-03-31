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В Риме на карантине: история от нижегородского фотографа из столицы Италии

Инна Лабутова-Крочи

Рим, Италия

Если вы выходите за продуктами только раз в неделю и исключительно в одиночку, если вы напрочь забыли где припарковали машину и как выглядят ваши соседи, каждый день в полдень вы выходите на балкон и аплодируете, а в 18.00 слушаете популярные песни и гимн, –  значит вы на так называемом карантине, и, скорее всего, в Италии.

Я живу в Риме, в одном из его главных спальных районов, и пожалуй в первый раз в жизни рада, что не в самом центральном.

Жизнь города приостановилась.

С 10 марта закрыты детские сады и школы (предварительно до начала апреля), в последующие дни постепенно останавливали свою деятельность различные государственные учреждения, магазины, рестораны и спортивные клубы.

Я не буду писать о цифрах эпидемии, для этого можно посмотреть новости.

Мы интересуемся новыми постановлениями и декретами правительства, ибо незнание закона не освобождает от ответственности, но новости о распространении вируса с некоторого времени не смотрим, придя к выводу, что данные  в любом случае неоднозначны и противоречивы, и жить и верить в лучшее они, скажем честно, не помогают.    

Из постановлений, которые, должна сказать, незамедлительно применяют к действию, знаем, что на улицу можно выходить только за продуктами или в случае чрезвычайной необходимости. Выходить желательно в маске и в перчатках, и всегда нужно иметь с собой удостоверение личности и специальный  документ – автосертификат с данными о проживании и причиной нахождения вне дома.

Медицинские маски закончились в аптеках на третий день после распространения новости о надвигающемся вирусе, поэтому правило это не может быть общеобязательным, но предприимчивые граждане Рима приспосабливаются и здесь кто как может , прикрывая нос и род, например, маской для сна

Вчера а моих глазах полицейскими была остановлена девушка, за чем последовала проверка ее документов… развитие истории я, к сожалению, не видела, ибо поспешила задокументировать на камеру телефона и повернуть в близлежащий переулок

Из общественных мест открыты только аптеки и супермаркеты, в которые очередь выстраивается на улице, с поддержанием дистанции между ожидающими строго не меньше трех метров. Наконец-то никто не дышит тебе в спину и не подталкивает корзиной, а чинно благородно стоит и ожидает своей очереди… Что, впрочем, не мешает эмоциональным итальянцам по-прежнему громогласно и с видом знатоков обсуждать сложившуюся ситуацию.

К вопросу о прославившихся на весь мир своей жизнерадостью итальянцах – я в очередной раз наблюдаю насколько это позитивная нация, не падающая духом и пытающаяся найти даже в такой нереальной, сумбурной и непредсказуемой ситуации положительные моменты.

Я говорю и про групповые аперитивы по WhatsApp и Skype, - с просекко, песнями и какраоке, и про граждан, что с утра одеваются-собираются в течение получаса чтобы лишь выйти выбросить мусор. Кто-то организовывает велогонки из коридора на кухню, обсуждает возможные устрашающие последствия своей новой привычки кушать по 7 раз на день, а в полдень итальянцы выходят на балконы и хором аплодируют всем работникам здравоохранения, кто трудится в этот сложный период, не покладая рук.

Ровно в 6 часов вечера в Риме открываются окна и балконы, и начинает отовсюду доноситься популярная итальянская музыка, оперные арии и народные песни, и завершает эту жизнеутверждающую «музыкальную паузу» гордо звучащий гимн Италии.

Если вы спросите меня, как я живу в сложившейся ситуации, я отвечу – «продуктивно».

Скажу как сказали бы итальянцы «andiamo avanti» – «продолжаем идти вперед, продолжаем жить», - желаю нам всем воспринять этот момент как возможность побыть с нашими близкими и с самими собой наедине, возможность заняться любимыми делами, как шанс узнать или выучить что-то новое, что всегда интересовало, но на что никогда не хватало времени, как повод задуматься над жизненными приоритетами и истинными интересами.

Пейте горячие травяные настои и ешьте побольше чеснока! Всем здоровья!

Anabaz,
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