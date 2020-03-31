В Риме на карантине: история от нижегородского фотографа из столицы Италии

Из общественных мест открыты только аптеки и супермаркеты, в которые очередь выстраивается на улице, с поддержанием дистанции между ожидающими строго не меньше трех метров. Наконец-то никто не дышит тебе в спину и не подталкивает корзиной, а чинно благородно стоит и ожидает своей очереди… Что, впрочем, не мешает эмоциональным итальянцам по-прежнему громогласно и с видом знатоков обсуждать сложившуюся ситуацию.
К вопросу о прославившихся на весь мир своей жизнерадостью итальянцах – я в очередной раз наблюдаю насколько это позитивная нация, не падающая духом и пытающаяся найти даже в такой нереальной, сумбурной и непредсказуемой ситуации положительные моменты.
Я говорю и про групповые аперитивы по WhatsApp и Skype, - с просекко, песнями и какраоке, и про граждан, что с утра одеваются-собираются в течение получаса чтобы лишь выйти выбросить мусор. Кто-то организовывает велогонки из коридора на кухню, обсуждает возможные устрашающие последствия своей новой привычки кушать по 7 раз на день, а в полдень итальянцы выходят на балконы и хором аплодируют всем работникам здравоохранения, кто трудится в этот сложный период, не покладая рук.
Ровно в 6 часов вечера в Риме открываются окна и балконы, и начинает отовсюду доноситься популярная итальянская музыка, оперные арии и народные песни, и завершает эту жизнеутверждающую «музыкальную паузу» гордо звучащий гимн Италии.
Если вы спросите меня, как я живу в сложившейся ситуации, я отвечу – «продуктивно».
Скажу как сказали бы итальянцы «andiamo avanti» – «продолжаем идти вперед, продолжаем жить», - желаю нам всем воспринять этот момент как возможность побыть с нашими близкими и с самими собой наедине, возможность заняться любимыми делами, как шанс узнать или выучить что-то новое, что всегда интересовало, но на что никогда не хватало времени, как повод задуматься над жизненными приоритетами и истинными интересами.
Пейте горячие травяные настои и ешьте побольше чеснока! Всем здоровья!
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