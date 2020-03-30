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Пока все дома: успешные нижегородцы делятся опытом

Работать из дома - трудовой подвиг, который под силу не каждому. Сложно оставаться эффективным, когда о ноги трется теплый кот, из кухни еще пахнет оставшимися с завтрака булочками, а телевизор манит недосмотренным эпизодом любимого сериала. С другой стороны, сидеть в офисе пока все остальные самоизолировались тоже может быть непросто: полупустые коридоры, лица коллег, скрытые масками и тонны санитайзера, который приходится выливать на дверные ручки и прочие поверхности.

Успешные нижегородцы рассказали нам как они борются с искушениями самоизоляции или преодолевают офисную тоску, и на какие хитрости идут, чтобы оставаться эффективными даже во времена карантина.

Александр Топлов

Директор Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина

Не обидно, что все самоизолировались, а вы нет?

Нет, да и ситуация не совсем такая. Самоизолировались только те, кто приехал из заграницы. Есть сотрудники, с кем возможна работа на удаленном доступе – они выполняют свои задачи из дома. Театр продолжает работать, более того – активно готовит премьеры.

Интересно то, что мы изначально видели и хотели позиционировать наш театр как инновационный и современный. Поэтому можно сказать, ситуация с карантином ускорила процесс диджитализации, и теперь мы вплотную заняты новыми форматами работы.

Расскажите о плюсах работы в полупустом офисе?

Административные кабинеты театра, пусть и стали немноголюдными, но работа идет и в цехах, и во всех репетиториях. Атмосфера, может быть, даже более сосредоточенная, все лишнее отошло на второй план. Еще из плюсов — сейчас чаще обычного производится уборка. Некоторые наши гардеробщицы и билетеры любезно согласились помочь уборщицам, у которых сегодня действительно непростое время. Вместе они трижды в день полностью убирают и дезинфицируют всё внушительное здание театра.

Какие меры предосторожности предпринимаете на рабочем месте?

Все, что рекомендованы нам и всем гражданам — проветривать, дезинфицировать, протирать, мыть, соблюдать дистанцию, по возможности – не собираться большим количеством людей. Для этого, кстати, сейчас репетиции в основном проходят малыми группами, что тоже на пользу самому процессу!

Как теперь здороваетесь при встрече? Жмете руку, бьете по кулачку или, может, машете рукой?

Сейчас в театре можно встретить самые разные виды приветствий. Одни здороваются и тут же протирают руки соответствующими средствами, другие отшучиваются, третьи делают это на восточный манер (сложив свои руки и поклонившись), некоторые применяют и более изощренные формы приветствий. Я с радостью принимаю любые проявления воспитанности и доброго расположения — хорошее настроение и бодрый настрой сейчас очень ценны.


Появились ли послабления в рабочем дресс-коде?

Творческие работники всегда были свободны от строгого дресс-кода, поэтому в этом плане ничего не изменилось. Конечно, в пределах разумного – в спортивной и пляжной одежде в театре не ходит никто.

Если бы могли выбирать: самоизоляция или работа в офисе, то что бы выбрали и почему?

Опять же театр — это не офис, поэтому нам «самоизолироваться» полностью никак нельзя: хор не может заниматься дома, артисты балета не могут полноценно репетировать вне репетиционного зала. И вообще театру нужен зритель. Пермский театр оперы и балета, например, нашел блестящее решение и продолжает давать спектакли, и пусть в зале при этом находится всего один человек.

Елизавета Зубакина

Руководитель по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки

Не обидно, что все самоизолировались, а вы нет?

Как для руководителя, в первую очередь для меня важно, чтобы наши сотрудники были здоровы и находились в безопасности. Поэтому большинство из них сейчас работают дистанционно. Так спокойнее. Тем, кому необходимо находиться на рабочем месте - их не так много - обеспечены все условия. Регулярная дезинфекция помещений, антибактериальные салфетки, гели и пр. - все это есть в необходимом количестве. Что касается меня, обидно ли? Нет, не обидно. Несмотря на то, что все мероприятия перенесены, реализация концепции развития Нижегородской ярмарки не должна останавливаться. Пока, к счастью, такая возможность есть. При этом, все предписания и рекомендации я выполняю неукоснительно, чтоб не подвергать риску ни себя, ни коллег, ни свою семью. Командировки отменены, большинство совещаний проводим в режиме ВКС или конференц-коллов. Все важные дела я стараюсь объединить по времени, чтобы тоже иметь возможность периодически самоизолироваться. Если нужно купить продукты, то хожу в магазин в поздние часы, когда там меньше всего людей. Даже спортзал пришлось забросить, если зарядка, то только дома.

Расскажите о плюсах работы в полупустом офисе?

Появилась возможность «поговорить с тишиной». В такие моменты это очень важно. Сейчас мы все озадачены, как перевести ряд мероприятий в онлайн. Тестируем технологии, анализируем разные отрасли, ищем возможности для роста несмотря ни на что.

Какие меры предосторожности предпринимаете на рабочем месте?

У меня в кабинете везде антибактериальные салфетки, растворы. Постоянно проветриваем помещение. Друзья подарили несколько масок)

Как теперь здороваетесь при встрече? Жмете руку, бьете по кулачку или, может, машете рукой?

Соблюдаю рекомендации, поэтому просто говорю - здравствуйте

Появились ли послабления в рабочем дресс-коде?

Нет, потому что я в любом случае нахожусь на работе.

Если бы могли выбирать: самоизоляция или работа в офисе, то что бы выбрали и почему?

Пока есть возможность ходить на работу - я буду это делать. Ярмарка - не просто компания, это символ не только региона, но и всей страны. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, 125-летия с момента проведения Всероссийской промышленной и художественной выставки перед нами стоят важные задачи, решение которых не терпит отлагательств. Но еще раз подчеркну - я призываю всех ответственно относиться ко всем рекомендациям. Если можете самоизолироваться - делайте это обязательно! Если нет, строго соблюдайте правила! Мойте чаще руки, даже если вам кажется, что вы за всю жизнь их столько не мыли, отложите поездки, посещение магазинов в часы пик и многое другое. Да - непривычно, но от этого зависит и ваше здоровье, и здоровье ваших близких. А что может быть важнее?

Наталья Моисеенко

Председатель HR Ассоциации ПФО

Признавайтесь: работаете в пижаме или переодеваетесь в рабочее?

Конечно работаю в удобной домашней одежде и кроссовки наготове, чтоб поактивничать в любой момент. Тренажер, который пылился лет 10 и использовался как вешалка, вдруг стал очень востребован 

У вас дома есть отдельно выделенная рабочая зона?

Это конечно же Кухня! На кухне есть все, что делает работу вкуснее.

Дома чаще стали делать перерыв на кофе и интернет?

Это происходит без перерыва: кофе, чай, разные вкусняшки нон - стопом 

Кто или что больше всего отвлекает от работы дома?

Новости и шкафчик со сладостями

Как самоизоляция сказалась на производительности труда?

24/7 создаю круглосуточно!!! 

Поделитесь самым надежным способом собраться и начать наконец работать?

Просто надо любить то, чем ты занимаешься!

Илона Лапшина

Директор "НН.Собака.ru"

Признавайтесь: работаете в пижаме или переодеваетесь в рабочее?

Я в пижаме не работаю. Переодеваюсь, конечно.


У вас дома есть отдельно выделенная рабочая зона?

Да, есть даже отдельный кабинет, в нем стол, ноутбук, интернет, диван и вид из окна.


Дома чаще стали делать перерыв на кофе и интернет?

Я в интернете работаю. Журнал собака.ru не только печатное глянцевое издание, но актуальное и динамичное интернет-издание. А кофе и чай - я пью чуть больше, чем на работе и не делая перерыв


Кто или что больше всего отвлекает от работы дома?

Мне кажется, что очень наглядно и понятно из иллюстрирующей фотографии


Как самоизоляция сказалась на производительности труда?

Для меня всегда было сложно работать из дома. У меня устойчивая привычка проводить переговоры на личных встречах. Теперь приходится подстраиваться под жизненные обстоятельства, учусь решать вопросы удаленно. Сейчас время больших перемен как вокруг так и в себе, поэтому умение мобилизоваться, меняться и развиваться - очень важное нынче качество. Что касается производительности, то, по моим оценкам, она держится на уровне.

Поделитесь самым надежным способом собраться и начать наконец работать?

Надо просто сесть за ноут, подумать и написать себе 5 задач на этот день. И начать их реализовывать.

Анастасия Базилева

Главный редактор "НН.Собака.ru"

Признавайтесь: работаете в пижаме или переодеваетесь в рабочее?

Каюсь, живу и работаю, не вылезая из пижамы. Правда, как всякая русская женщина, крашусь и укладываю волосы, когда иду выбрасывать мусор.

У вас дома есть отдельно выделенная рабочая зона?

Зона есть, но комнаты - нет. Мой «кабинет» - это стол, зажатый в углу кухни между духовкой и посудомойкой. Зато компьютер большой, в качестве компенсации, видимо.

Дома чаще стали делать перерыв на кофе и интернет?

К офе – нет, интернет – да. Правда, я всегда могу называть это «поиском материала», если становится уж очень стыдно.

Кто или что больше всего отвлекает от работы дома?

Дети. Дети на карантине – вечный источник беготни и шума, а главное, ты всегда нужна им именно в тот момент, когда больше всего занята.

Как самоизоляция сказалась на производительности труда? Поделитесь самым надежным способом собраться и начать наконец работать? 

Я как человек, склонный к прокрастинации, в карантине страдаю, в офисе мне гораздо легче собраться. Взять себя в руки мне помогают пятиминутки самобичевания, которые я в профилактических целях устраиваю минимум два раза в день. После этого наблюдается заметный всплеск активности и продуктивности. А если серьезно, то я начала вести списки дел на день и ставить напоминали на телефон. И сдвинула рабочий день на пару часов раньше, чтобы успеть что-то сделать, пока маленькие террористы не проснулись.

Anabaz,
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