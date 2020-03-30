Пока все дома: успешные нижегородцы делятся опытом

Не обидно, что все самоизолировались, а вы нет?

Нет, да и ситуация не совсем такая. Самоизолировались только те, кто приехал из заграницы. Есть сотрудники, с кем возможна работа на удаленном доступе – они выполняют свои задачи из дома. Театр продолжает работать, более того – активно готовит премьеры.

Интересно то, что мы изначально видели и хотели позиционировать наш театр как инновационный и современный. Поэтому можно сказать, ситуация с карантином ускорила процесс диджитализации, и теперь мы вплотную заняты новыми форматами работы.



Расскажите о плюсах работы в полупустом офисе?

Административные кабинеты театра, пусть и стали немноголюдными, но работа идет и в цехах, и во всех репетиториях. Атмосфера, может быть, даже более сосредоточенная, все лишнее отошло на второй план. Еще из плюсов — сейчас чаще обычного производится уборка. Некоторые наши гардеробщицы и билетеры любезно согласились помочь уборщицам, у которых сегодня действительно непростое время. Вместе они трижды в день полностью убирают и дезинфицируют всё внушительное здание театра.



Какие меры предосторожности предпринимаете на рабочем месте?

Все, что рекомендованы нам и всем гражданам — проветривать, дезинфицировать, протирать, мыть, соблюдать дистанцию, по возможности – не собираться большим количеством людей. Для этого, кстати, сейчас репетиции в основном проходят малыми группами, что тоже на пользу самому процессу!



Как теперь здороваетесь при встрече? Жмете руку, бьете по кулачку или, может, машете рукой?

Сейчас в театре можно встретить самые разные виды приветствий. Одни здороваются и тут же протирают руки соответствующими средствами, другие отшучиваются, третьи делают это на восточный манер (сложив свои руки и поклонившись), некоторые применяют и более изощренные формы приветствий. Я с радостью принимаю любые проявления воспитанности и доброго расположения — хорошее настроение и бодрый настрой сейчас очень ценны.



Появились ли послабления в рабочем дресс-коде?

Творческие работники всегда были свободны от строгого дресс-кода, поэтому в этом плане ничего не изменилось. Конечно, в пределах разумного – в спортивной и пляжной одежде в театре не ходит никто.



Если бы могли выбирать: самоизоляция или работа в офисе, то что бы выбрали и почему?

Опять же театр — это не офис, поэтому нам «самоизолироваться» полностью никак нельзя: хор не может заниматься дома, артисты балета не могут полноценно репетировать вне репетиционного зала. И вообще театру нужен зритель. Пермский театр оперы и балета, например, нашел блестящее решение и продолжает давать спектакли, и пусть в зале при этом находится всего один человек.