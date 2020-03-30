Пока все дома: успешные нижегородцы делятся опытом

Не обидно, что все самоизолировались, а вы нет?
Как для руководителя, в первую очередь для меня важно, чтобы наши сотрудники были здоровы и находились в безопасности. Поэтому большинство из них сейчас работают дистанционно. Так спокойнее. Тем, кому необходимо находиться на рабочем месте - их не так много - обеспечены все условия. Регулярная дезинфекция помещений, антибактериальные салфетки, гели и пр. - все это есть в необходимом количестве. Что касается меня, обидно ли? Нет, не обидно. Несмотря на то, что все мероприятия перенесены, реализация концепции развития Нижегородской ярмарки не должна останавливаться. Пока, к счастью, такая возможность есть. При этом, все предписания и рекомендации я выполняю неукоснительно, чтоб не подвергать риску ни себя, ни коллег, ни свою семью. Командировки отменены, большинство совещаний проводим в режиме ВКС или конференц-коллов. Все важные дела я стараюсь объединить по времени, чтобы тоже иметь возможность периодически самоизолироваться. Если нужно купить продукты, то хожу в магазин в поздние часы, когда там меньше всего людей. Даже спортзал пришлось забросить, если зарядка, то только дома.
Расскажите о плюсах работы в полупустом офисе?
Появилась возможность «поговорить с тишиной». В такие моменты это очень важно. Сейчас мы все озадачены, как перевести ряд мероприятий в онлайн. Тестируем технологии, анализируем разные отрасли, ищем возможности для роста несмотря ни на что.
Какие меры предосторожности предпринимаете на рабочем месте?
У меня в кабинете везде антибактериальные салфетки, растворы. Постоянно проветриваем помещение. Друзья подарили несколько масок)
Как теперь здороваетесь при встрече? Жмете руку, бьете по кулачку или, может, машете рукой?
Соблюдаю рекомендации, поэтому просто говорю - здравствуйте
Появились ли послабления в рабочем дресс-коде?
Нет, потому что я в любом случае нахожусь на работе.
Если бы могли выбирать: самоизоляция или работа в офисе, то что бы выбрали и почему?
Пока есть возможность ходить на работу - я буду это делать. Ярмарка - не просто компания, это символ не только региона, но и всей страны. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, 125-летия с момента проведения Всероссийской промышленной и художественной выставки перед нами стоят важные задачи, решение которых не терпит отлагательств. Но еще раз подчеркну - я призываю всех ответственно относиться ко всем рекомендациям. Если можете самоизолироваться - делайте это обязательно! Если нет, строго соблюдайте правила! Мойте чаще руки, даже если вам кажется, что вы за всю жизнь их столько не мыли, отложите поездки, посещение магазинов в часы пик и многое другое. Да - непривычно, но от этого зависит и ваше здоровье, и здоровье ваших близких. А что может быть важнее?
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