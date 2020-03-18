В Нижегородской области третий человек заболел коронавирусом

«Его выявили на вокзале, он не успел даже выйти в город. Все контактировавшие с ним — на контроле», — написал глава региона.

Также Никитин призвал нижегородцев верить только официальным источникам, а не тем, кто сеет слухи с целью «поймать хайп». Кроме того, губернатор пояснил, что жесткие карантинные меры принимаются для того, чтобы не допустить ситуацию, сложившуюся, например, в Италии.

Первый случай коронавирусной инфекции был зафиксирован в Нижнем Новгороде 6 марта. Тогда заболела 26-летняя нижегородка, которая в феврале ездила в Милан. 17 марта стало известно о втором инциденте. Заболевшей оказалась девушка, которая недавно вернулась из Германии.

С 18 марта власти Нижегородской области ввели временный запрет на проведение всех массовых мероприятий. Приостановлена работа музеев, театров, библиотек, бассейнов, спортзалов, ФОКов, кинотеатров. Нижегородские вузы также перешли на дистанционный режим работы в связи с коронавирусом.

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Фото: pixabay