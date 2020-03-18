В Нижегородской области ввели временный запрет на проведение всех массовых мероприятий. Приостанавливается работа музеев, театров, библиотек, бассейнов, спортзалов, ФОКов, кинотеатров. Такие меры приняты в связи с введением режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, сообщил в своем Instagram губернатор региона Глеб Никитин.
В Нижегородской области запретили любые массовые мероприятия
«Указ для всех организаций. Для бюджетных — обязательный, для частных — рекомендательный. Нам нужно максимально сократить перемещения людей. На данный момент эти меры не касаются транспорта. Он дополнительно обрабатывается, усилены санитарные меры», — пояснил глава области.
Первый случай коронавирусной инфекции был зафиксирован в Нижнем Новгороде 6 марта. Тогда заболела 26-летняя нижегородка, которая в феврале ездила в Милан. 17 марта стало известно о втором инциденте. Заболевшей оказалась девушка, которая недавно вернулась из Германии.
С 16 марта нижегородские вузы перешли на дистанционный режим работы в связи с коронавирусом.
Вспышка заболеваемости опасным вирусом впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Местные ученые считают, что источником коронавируса могли стать дикие животные.
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Фото: Дима Четыре
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