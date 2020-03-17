В Нижнем Новгороде подтвердился второй случай коронавируса

По словам главы области, личности контактировавших с пациенткой уже установлены. Все находятся на карантине.

Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Нижнем Новгороде 6 марта. Тогда заболела 26-летняя нижегородка, которая в феврале ездила в Милан. Девушку уже выписали из больницы.

С 16 марта вузы Нижнего Новгорода перешли на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. Такой режим работы будет действовать до соответствующего указа Минобрнауки России.

Вспышка заболеваемости опасным вирусом впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Местные ученые полагают, что вероятным источником коронавируса стали дикие животные.

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Фото: pixabay