Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в Нижнем Новгороде. Заболевшей оказалась девушка, которая недавно вернулась из Германии. Об этом 17 марта сообщил в своем Instagram губернатор региона Глеб Никитин.
В Нижнем Новгороде подтвердился второй случай коронавируса
По словам главы области, личности контактировавших с пациенткой уже установлены. Все находятся на карантине.
Первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Нижнем Новгороде 6 марта. Тогда заболела 26-летняя нижегородка, которая в феврале ездила в Милан. Девушку уже выписали из больницы.
С 16 марта вузы Нижнего Новгорода перешли на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. Такой режим работы будет действовать до соответствующего указа Минобрнауки России.
Вспышка заболеваемости опасным вирусом впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Местные ученые полагают, что вероятным источником коронавируса стали дикие животные.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK и Facebook.
Фото: pixabay
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.