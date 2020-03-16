Вузы Нижнего Новгорода закрывают на карантин из-за коронавируса

Уточняется, что реализация всех образовательных программ будет обеспечена в полном объеме. Режим будет действовать до соответствующего указа Минобрнауки России.

6 марта в Нижнем Новгороде был зафиксирован первый и единственный случай заражения коронавирусом. Заболевшей оказалась 26-летняя нижегородка, которая недавно вернулась из Милана. За медицинской помощью она обратилась в феврале. Девушка жаловалась на симптомы, схожие с ОРВИ.

В Нижегородской области введены особые меры на период пандемии коронавируса. Всем жителям, которые выезжали в зарубежные страны, где были случаи заражения коронавирусом, нужно сообщать о своем прибытии в Россию на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону: 8 (831) 250-94-03.

Вспышка заболеваемости опасным вирусом впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Местные ученые полагают, что вероятным источником коронавируса стали дикие животные.

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Фото: архив ННГУ им. Лобачевского