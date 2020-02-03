На Большой Покровской продают маски от коронавируса

Как утверждают нижегородцы, парень заявляет, что из-за опасной болезни в городских аптеках возник дефицит масок. При этом пользователи интернета назвали продавца «сказочным» предпринимателем, уточнив, что он «ищет свой способ заработать быстрые и легкие деньги. Покупаешь 50 штук за 100 рублей и продаешь по 50 рублей за штуку».

Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин.

27 января компания «AZUR air» приостановила рейсы из аэропорта «Стригино» Нижегородской области на остров Хайнань.

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Фото: Дима Четыре, «Нижний Новгород без цензуры»