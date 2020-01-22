КСК «Пассаж» объявил даты первого регионального турнира по выездке в этом году

​Организаторы соревнований: Федерация конного спорта России, министерство спорта Нижегородской области, Федерация конного спорта Нижегородской области, КСК «Пассаж», Нижегородский центр верховой езды.

Ожидается участие около 60 спортивных пар в шести зачетах (дети, юноши, юниоры, взрослые, взрослые спортсмены на молодых лошадях, любители) из ведущих клубов Нижегородской области. Соревнования обслуживает судейская коллегия, состоящая их судей всероссийской и первой категорий из Москвы и Нижегородской области.

Начало соревнований: 23 января в 13:00, 24-26 января — в 10:00.

Для зрителей вход свободный!

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