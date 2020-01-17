Нижегородский корги-полицейский снова попал на Первый канал

Ранее Рыжий стал главным участником фотосъемки с командой «НН.Собака.ru». Снимки были напечатаны в новогоднем номере журнала.

Редакция «НН.Собака.ru» с Рыжим в одной упряжке! Нижегородский корги-полицейский Рыжий – звезда Instagram и главная собака в городе, настоящий герой сыска, который с легкостью находит запрещенные вещества и помогает ловить преступников. А журнал «НН.Собака.ru» – поставщик лучших вечеринок, гид по моде, еде и культуре в городе. А еще, это место, где рождаются благотворительные проекты, платформа для знакомства с интересными людьми и их историями, площадка для мозговых штурмов, шумных планерок и больших планов по тому, как изменить жизнь в городе хоть немного, но непременно в лучшую сторону.

Рыжему 8 лет. 6 из них он работает в полиции и помогает сотрудникам правоохранительных органов в поиске запрещенных веществ. Известно, что корги занимается охраной Московского вокзала.

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Фото: Ксения Баздерова