Единственного вельш-корги-пемброк на службе в российской полиции снова показали на Первом канале. На этот раз пес по кличке Рыжий из Нижнего Новгорода стал героем новостного сюжета. Кстати, корги уже успел стать настоящей звездой в Instagram — на него подписались около 11,5 тысячи человек.
Нижегородский корги-полицейский снова попал на Первый канал
Ранее Рыжий стал главным участником фотосъемки с командой «НН.Собака.ru». Снимки были напечатаны в новогоднем номере журнала.
Редакция «НН.Собака.ru» с Рыжим в одной упряжке! Нижегородский корги-полицейский Рыжий – звезда Instagram и главная собака в городе, настоящий герой сыска, который с легкостью находит запрещенные вещества и помогает ловить преступников. А журнал «НН.Собака.ru» – поставщик лучших вечеринок, гид по моде, еде и культуре в городе. А еще, это место, где рождаются благотворительные проекты, платформа для знакомства с интересными людьми и их историями, площадка для мозговых штурмов, шумных планерок и больших планов по тому, как изменить жизнь в городе хоть немного, но непременно в лучшую сторону.
Рыжему 8 лет. 6 из них он работает в полиции и помогает сотрудникам правоохранительных органов в поиске запрещенных веществ. Известно, что корги занимается охраной Московского вокзала.
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Фото: Ксения Баздерова
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