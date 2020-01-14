Новогодняя подсветка Нижегородского кремля, которая уже успела завоевать любовь жителей и гостей города, нашла оригинальное романтическое применение. С ее помощью один из местных жителей сделал предложение руки и сердца любимой девушке. Снимком необычной инсталляции поделился в своем Instagram губернатор региона Глеб Никитин.
Романтик сделал предложение девушке с помощью подсветки Нижегородского кремля
«Один нижегородский романтик вот так сделал предложение любимой! — написал губернатор, — Нижегородцы, со Старым Новым годом! С окончанием праздников! А Наташе — счастья. Пусть семейная жизнь будет такой же романтичной».
Пост Глеба Никитина собрал солидную кучу лайков и одобрительных комментариев.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru и VK.
Фото: Глеб Никитин, Instagram
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.