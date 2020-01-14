Романтик сделал предложение девушке с помощью подсветки Нижегородского кремля

«Один нижегородский романтик вот так сделал предложение любимой! — написал губернатор, — Нижегородцы, со Старым Новым годом! С окончанием праздников! А Наташе — счастья. Пусть семейная жизнь будет такой же романтичной».

Пост Глеба Никитина собрал солидную кучу лайков и одобрительных комментариев.

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Фото: Глеб Никитин, Instagram