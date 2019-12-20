В течение года женский клуб провел больше дюжины мероприятий: семинаров, мастер-классов и встреч. Члены клуба получили возможность «прокачаться» у лучших бизнес-тренеров, психологов, экспертов сферы красоты и коучей, а также всегда могут обратиться за юридической или психологической помощью.

С помощью проекта участницы, будучи профессионалами в разных сферах, находят для себя новых специалистов и мастеров. Мамы могут посещать мероприятия вместе с детьми, которые уже давно сдружились между собой, а партнеры клуба реализуют заманчивую политику лояльности для всех участниц сообщества.

Levina Group не просто клуб «по интересам», а место женской силы, где каждая может найти помощь, вдохновение, толчок к развитию и поддержку.

23 декабря женскому клубу исполняется год, и ты еще успеваешь присоединиться к празднику. Грандиозная вечеринка пройдет на топовой лофт-площадке Нижнего Новгорода, в пространстве Forself_nn. Гостей вечера будут ждать фотограф и стильная фотозона, изысканный фуршет и презентации партнеров проекта: бизнес-школы «Доброград» и туристического агентства.

Ритм вечеру задаст концерт группы Sky Fashion, а «изюма» придаст выступление трех экспертов индустрии красоты: мастера по прическам Андрея Иванова, визажиста Маруси Махнюк и стилиста Юлии Борисенко. Они расскажут о зимних трендах мира моды, и каждая гостья сможет получить личный совет по стилю от наших экспертов.

Но самым главным событием вечера станет шоу-преображение одной из участниц праздника, имя которой определит случай. Принять участие в конкурсе можешь и ты. Подписывайся на levina_group, бронируй место на самом стильном event уходящего года и участвуй в розыгрыше total-преображения.

По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (951) 905-05-06.