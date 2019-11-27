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Нижний Новгород присоединился к всемирной акции «16 дней против насилия»

Согласно статистике ООН, каждая третья женщина на планете подвергалась насилию. 25 ноября во всем мире стартует акция «16 дней против насилия», которая продлится до 10 декабря. Ее цель — привлечь внимание людей к этой проблеме и выступить против глобального распространения домашнего насилия в отношении женщин и детей.

Нижегородский женский кризисный центр организует серию мероприятий в рамках акции. С подробной программой можно ознакомиться здесь

Уникальная организация работает в Нижнем Новгороде с 2003 года и уже в течение 16 лет помогает женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Видео: Нижегородский женский кризисный центр

Наталия Болотова,
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