Нижний Новгород присоединился к всемирной акции «16 дней против насилия»

Согласно статистике ООН, каждая третья женщина на планете подвергалась насилию. 25 ноября во всем мире стартует акция «16 дней против насилия», которая продлится до 10 декабря. Ее цель — привлечь внимание людей к этой проблеме и выступить против глобального распространения домашнего насилия в отношении женщин и детей.