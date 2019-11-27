Согласно статистике ООН, каждая третья женщина на планете подвергалась насилию. 25 ноября во всем мире стартует акция «16 дней против насилия», которая продлится до 10 декабря. Ее цель — привлечь внимание людей к этой проблеме и выступить против глобального распространения домашнего насилия в отношении женщин и детей.
Нижний Новгород присоединился к всемирной акции «16 дней против насилия»
Нижегородский женский кризисный центр организует серию мероприятий в рамках акции. С подробной программой можно ознакомиться здесь.
Уникальная организация работает в Нижнем Новгороде с 2003 года и уже в течение 16 лет помогает женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Видео: Нижегородский женский кризисный центр
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