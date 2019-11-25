В последнюю неделю ноября в Нижнем Новгороде прогнозируют выпадение снега. Об этом сообщает портал Gismeteo.
Снег выпадет в Нижнем Новгороде в конце ноября
Первый снегопад ожидается в среду, 27 ноября. Днем столбики термометров покажут 0 ℃, к вечеру похолодает до -4 ℃.
В выходные, 30 ноября – 1 декабря, пройдет снег с дождем. Кроме того, по информации метеорологов, в уикенд прогнозируют сильный ветер – до 14 м/с.
Напоминаем, что узнать о самых горячих событиях финальной недели осени вы можете из нашей афиши.
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