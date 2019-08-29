Научный пикник «42» пройдет в Нижнем Новгороде

7-8 сентября состоится встреча любителей науки и техники в Нижнем Новгороде – фестиваль «42» . Ася Казанцева, Алексей Водовозов, Ирина Левонтина и многие другие расскажут о науке все, что вы хотели знать, и даже больше.

На пикнике будут представлены лекции лучших популяризаторов страны, более 30 тематических площадок для взрослых и детей, битва молодых ученых Science Slam, игротека от журнала «Кот Шредингера», научные музеи под открытым небом, книжная ярмарка и многое другое.

Мероприятие состоит из двух частей: 7 сентября пройдет open air в студенческом городке ННГУ, а 8 сентября будет организован марафон научно-популярного кино в Парке науки ННГУ. Главным событием фестиваля станут научно-популярные лекции. В этом году запланировано рекордное для число лекториев – главный лекторий, гуманитарный, химический, детский, экспресс лекторий, а также площадка от Ratio Hall.