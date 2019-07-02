В Высшей школе экономики стартует сезон открытых лекций о науке
НИУ «Высшая школа экономики» открывает сезон лекций. На них преподаватели университета подробно расскажут обо всем, что связано с наукой. Встречи состоятся 2 и 4 июля, вход на них будет свободным.
2 июля на Большой Печерской, 25 стартует «Научный дворик» – серия лекций на актуальные и интересные темы. Организаторы обещают разнообразную программу лекций: начиная от лингвистики и заканчивая экономикой.
Первая лекция 2 июля пройдет на тему «Нижегородский текст. Опыт реконструкции». Следующая состоится 4 июля – «Предприниматели. От купцов до стартаперов».
2 июля и 4 июля
15.00
Место: ВШЭ (Большая Печерская, 25)
Вход свободный
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