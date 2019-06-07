Ratio Hall приглашает на первый летний шоу-лекторий

Вселенная бесконечна? Насколько подробно человечество может изучить самые дальние ее уголки? О том, ограничено ли внеземное пространство для изучения расскажет Рафаэль Фейсханов на лекции «Где предел космонавтики?». Встречу организует нижегородский проект научно популярных шоу-лекториев Ratio Hall 16 июня.

ИИ — сокращение от искусственного интеллекта. Слышите впервые? Тогда вам точно следует бронировать места в зале! Узнать много нового смогут и продвинутые в этом вопросе слушатели: Максим Соколов с лекцией «ИИ поработит всех?» опровергнет или подтвердит ваши страхи и расскажет о действительном расположении дел.

Руководителем проекта Ratio Hall является Альфия Панина – номинант премии «ТОП 50 – самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».