Ratio Hall приглашает на первый летний шоу-лекторий
Вселенная бесконечна? Насколько подробно человечество может изучить самые дальние ее уголки? О том, ограничено ли внеземное пространство для изучения расскажет Рафаэль Фейсханов на лекции «Где предел космонавтики?». Встречу организует нижегородский проект научно популярных шоу-лекториев Ratio Hall 16 июня.
ИИ — сокращение от искусственного интеллекта. Слышите впервые? Тогда вам точно следует бронировать места в зале! Узнать много нового смогут и продвинутые в этом вопросе слушатели: Максим Соколов с лекцией «ИИ поработит всех?» опровергнет или подтвердит ваши страхи и расскажет о действительном расположении дел.
Руководителем проекта Ratio Hall является Альфия Панина – номинант премии «ТОП 50 – самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».
16 июня, воскресенье
17.30
Место: Harat's Pub (Варварская, 32)
Вход свободный. Забронировать места можно здесь.
Фото: архив организаторов
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