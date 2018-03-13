Лекторий "Медиасмыслы: тексты для интернета" откроется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Лекции будут интересны блогерам, смм-щикам, журналистам интернет-изданий и специалистам медиацентров.

В программе три лекции:

14:00-15:30 Мария Гончарова, главный редактор The Village Нижний Новгород, выступит с лекцией «The Village в Нижнем Новгороде: форматы материалов, и как рубрикатор федерального сайта можно актуализировать для франшизы»

15:30-16:30 Митя Моровов расскажет об алгоритме вёрстки в интернете, и разберет типичные ошибки новичков

16:30-17:30 Таня Курганова, главный редакотор nn-stories.ru: "Метод сторителлинга".

Вход свободный, необходима регистрация в системе АИС «Молодёжь России»