Художник Ростан Тавасиев прочтет лекцию в "Арсенале"

Лекция художника Ростана Тавасиева «Как рассказать историю» состоится 2 марта в 19:00 в Арсенале в рамках параллельной программы выставки «Космопорт «Стригино 3».

Каким предстает искусство в фантастике? Как рассказать историю без слов в 3х мерном пространстве? Можно ли рассматривать историю искусства как сериал?

Диафильм-сериал «Капля креацина», живописный цикл «Искусство в воображаемом будущем» и выставка-инсталляция в Арсенале - художник и куратор проекта Ростан Тавасиев расскажет об этапах художественной трансформации отдельно взятой идеи, связанной с искусством фантастического будущего, а также о фантазиях и научных исследованиях искусства, которое появится только через десятки или тысячи лет.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Бесплатные билеты можно получить в кассе в течение часа до начала события.