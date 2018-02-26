Министерство образования разрешило нижегородским школьникам не учиться при –25

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области выпустило рекомендацию по поводу учебы во время сильных морозов. Если температура воздуха опустится ниже -25 градусов, то школьникам разрешат не приходить на занятия. Об этом сообщает портал NN.ru.

Как поясняет Министерство образования, случае понижения температуры воздуха до –25...–29°С учащиеся 1–4-х классов городских школ и 1–9-х классов сельских могут не ходить на занятия. А при –30°С и ниже в городе не обязательно отправлять в школу детей с 1-го по 9-й класс. В сельской местности можно не учиться всем.

При этом запрета на учебу не вводится. Двери школ будут открыты для всех в любую погоду.

Однако согласно предсказаниям синоптиков, температура в Нижнем не должна опуститься ниже -24 градусов, а уже с 1 марта ожидается потепление, и температура воздуха поднимется до -7, -9 градусов.