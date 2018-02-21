Лекция по введению в машинное обучение пройдет в Парке науки ННГУ

Лекция профессора, доктора физико-математических наук Николая Юрьевича Золотых «Введение в машинное обучение» состоится 28 февраля, в 18:00, в Парке науки ННГУ по адресу ул. Ульянова, 10б. Об этом сообщают организаторы.

Лекция пройдет в рамках второй в этом году встречи встреча сообщества для поддержки и развития женщин-специалистов в области больших данных и аналитики Women in Big Data.

На лекции расскажут о:

- Основных типах задач машинного обучения: классификации, регрессии, кластеризации;

- Примерах задач и методах решения;

- Принципах работы с обучающей и тестовой выборкой данных.

О лекторе: Николай Юрьевич ведёт курсы по машинному обучению и современным методам анализа данных в ННГУ им. Лобачевского и в Высшей Школе Экономики, занимается проектом по ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний заболеваний с помощью машинного обучения совместно с больницами Нижнего Новгорода и готовит конкурсные задачи для всероссийских соревнований Machine Learning BootCamp. Получил звание "Лучший преподаватель" ВШЭ 2017 года.

Вход свободный! Необходима регистрация.

