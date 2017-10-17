Нижний Новгород оказался в пятерке лидеров по уровню развития науки и технологий

Нижегородская область вошла в пятерку лидеров в рейтинге регионов России по уровню развития науки и новых технологий. Рейтинг составлен рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня».

Для анализа использовались такие показатели, как материальная база, задействованные человеческие ресурсы, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности. Лидерами рейтинга стали Москва, Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится 36 общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам прошлого года.

Нижегородская область стала четвертой в рейтинге. Здесь сконцентрированы как научно-исследовательские центры, так и наукоемкие промышленные производства в области машиностроения, химии, оборонной промышленности. Замыкают рейтинг Республики Ингушетия, Алтай, Калмыкия.