Четыре Нижегородских университета названы в числе лучших в России

Выше всех в рейтинге оказался ННГУ имени Н. И. Лобачевского - он занял 18 строчку рейтинга, набрав 243,41 балла. На 80 месте значится НГТУ имени Р. Е. Алексеева, он набрал 85,82 балла. На 124 строчке в рейтинге стоит НГПУ имени К. Минина - 55,09 балла. А на 126 месте оказался ПИМУ (Приволжский Медуниверситет) — 53,18 балла.



Четыре других нижегородских ВУЗа оказались также в рейтинге с показателями выше среднего по стране. На 325 строчке - Нижегородская академия МВД РФ, набравшая 18 баллов. На 380 месте обозначился НГЛУ имени Н. А. Добролюбова с 12,01 балла. На 390 позиции рейтинга — НГСХА с 11,31 балла. А на 474 месте — Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки, которая набрала 5,03 балла.