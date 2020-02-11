Биолог из Нижнего Новгорода разработала уникальный метод визуализации раковой опухоли

Суть этого способа в том, что при введении в организм специальных флуоресцентных веществ, раковые клетки начинают светиться. Это позволяет в кратчайшие сроки определить эффективность того или иного вида лечения применительно к конкретному пациенту. Для этого понадобилось более десяти лет исследований.

В частности, стало понятнее, почему одни опухоли реагируют на лечение, а другие нет, на какой параметр нужно воздействовать, чтобы повысить чувствительность опухоли к терапии. Появилась возможность проводить точечное индивидуальное лечение, снижать дозу препаратов и сразу оценивать их эффективность.

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Фото: архив-пресс-служб, Ярослав Гунин