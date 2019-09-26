Шоу «Голос Юга. Дети» ищет таланты в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде продолжается регистрация на городской конкурс караоке «Голос Юга. Дети». Шоу юных талантов откроет мир новых возможностей для каждого участника, а самого талантливого артиста ждет приз.
Прослушивания юных звезд пройдут в Butch&Dutch (ТЦ «Порт Артур», Южный бульвар, 22а) 29 сентября и 6 октября. В эти дни ресторан превратится в настоящий фестиваль талантов. Приходите увидеть и услышать новых артистов, поддержать их и выбрать своих фаворитов.
Регистрация участников доступна по ссылке.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.