Шоу «Голос Юга. Дети» ищет таланты в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается регистрация на городской конкурс караоке «Голос Юга. Дети» . Шоу юных талантов откроет мир новых возможностей для каждого участника, а самого талантливого артиста ждет приз.

Прослушивания юных звезд пройдут в Butch&Dutch (ТЦ «Порт Артур», Южный бульвар, 22а) 29 сентября и 6 октября. В эти дни ресторан превратится в настоящий фестиваль талантов. Приходите увидеть и услышать новых артистов, поддержать их и выбрать своих фаворитов.

Регистрация участников доступна по ссылке.