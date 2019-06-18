В Нижнем Новгороде лето, а это значит, что пришло время самых зажигательных и жарких вечеринок в Milo Concert Hall! 29 июня танцпол клуба раскачает очередной московский модник – Сергей Мезенцев или dj Oguretz.

Выступления Сергея Мезенцева – это всегда безудержные танцы, микс из ностальгических треков и современных хитов. Новым треком диджей возвращается к исходной манере звучания своих первых рейвов 2013 года в стиле мегауспешной «Let the Music Fuck You». За трехлетнюю карьеру артист выпустил три полноценных альбома: «Greatest Hits» в 2014 году, «Power» в 2015 и «Rave Invasion» в 2016 году. Вам осталось прийти и сравнить!