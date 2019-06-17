Zeskullz станет хедлайнером Record Dance Leto в Milo Concert Hall
22 июня Radio Record и Milo Concert Hall представят EDM-ночь будущего. Специальный гость вечеринки — Zeskullz — проект, запущенный в 2010 году, но уже успевший выступить на одной сцене и получить поддержку от лучших артистов электронной сцены, среди которых David Guetta, DJ Snake, Skrillex, Diplo, Yellow Claw, Steve Aoki, Martin Garrix, Tiesto и многие другие.
Свою музыку Zeskullz выпускает на крупнейших мировых лейблах звукозаписи: Warner Music (UK), Universal (USA), Dim Mak Records (USA), Mad Decent (USA), Armada Music (NL) и других. Кроме того, это первый российский электронный проект, который стал официальным мировым артистом BMG Sony.
Последний трек Zeskullz под названием «No Hard Feelings» находится в ротации на телеканалах MTV и VIVA. Композиция «Watch me» попала в Billboard USA Dance Сhart и продержалась в нем 6 недель, дойдя до 24-го места. Сингл«Submarine» сталсаундтрэкомксериалу «Queen of the South» отUSA Network.
22 июня
23.00
Место: Milo Concert Hall (Родионова, 4)
Вход: от 200₽
Фото: архивы пресс-служб
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