Zeskullz станет хедлайнером Record Dance Leto в Milo Concert Hall

22 июня Radio Record и Milo Concert Hall представят EDM-ночь будущего. Специальный гость вечеринки — Zeskullz — проект, запущенный в 2010 году, но уже успевший выступить на одной сцене и получить поддержку от лучших артистов электронной сцены, среди которых David Guetta, DJ Snake, Skrillex, Diplo, Yellow Claw, Steve Aoki, Martin Garrix, Tiesto и многие другие.

Свою музыку Zeskullz выпускает на крупнейших мировых лейблах звукозаписи: Warner Music (UK), Universal (USA), Dim Mak Records (USA), Mad Decent (USA), Armada Music (NL) и других. Кроме того, это первый российский электронный проект, который стал официальным мировым артистом BMG Sony.

Последний трек Zeskullz под названием «No Hard Feelings» находится в ротации на телеканалах MTV и VIVA. Композиция «Watch me» попала в Billboard USA Dance Сhart и продержалась в нем 6 недель, дойдя до 24-го места. Сингл«Submarine» сталсаундтрэкомксериалу «Queen of the South» отUSA Network.