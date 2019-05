На Alfa Future People впервые появится транс-сцена

Среди участников – авторы крупнейших транс-хитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Тиесто голландец Richard Durand, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, восходящая звезда австралийской сцены Exis и недавно образованный дуэт Futurecode, объединивший хорошо известных среди любителей транса музыкантов Ben Gold и Omnia.

Американец Sean Tyas – мастер утренней эйфории, тут непременно будет быстро и мелодично. Карьера его длится уже почти 20 лет, но настоящий успех пришел к Шону после выхода сингла "Lift" (2006), ставшего одним из главных транс-хитов десятилетия. Его треки звучат в сетах Пола Ван Дайка, Армина Ван Бюрена, а издателем его музыки выступает Tiesto и его лейбл Black Hole Recordings. Финскую транц-сцену (которая уже более 10 лет считается одной из лучших в мире) представит дуэт Super8 & Tab.

Голландец Richard Durand оказался под софитами чуть более 10 лет, когда Tiesto назвал его одним из самых перспективных ди-джеев мира. В том же году он дебютировал в сотне DJ Magazine, а его выступление на Colourfest в Глазго прозвучало в эфире знаменитого шоу Пита Тонга Essential Mix. В его гастрольном графике лучшие клубы и фестивали планеты: Dance Valley, Planet Love, Revolution, RMI Trance Xplosion, Summer Of Love. Его сеты строятся вокруг мелодичного голландского транса, но от Ричарда можно ждать любых поворотов – он вполне может ввернуть в сет и пси, и техно, и даже электро.

Британец Ashley Wallbridge крутил пластинки еще тинейджером (в 15 он участвовал в конкурсе Radio 1, для чего ему даже пришлось подделать удостоверение личности), а в 24 уже был звездой. Его трек "Inner Me", в котором Эшли объединил энергию электрохауса и мелодичность транса, не только гремел на танцполах по всему миру, но и вошел в топ-10 хит-парада Itunes в США и Канаде. С тех пор его карьера шла только вверх – резиденции в Лас-Вегасе и на Ибице, ремиксы для Армина Ван Бюрена и Avicii, номер один в хит-параде Beatport с хитом "Surrender". Его соотечественница Christina Novelli начинала карьеру в качестве певицы (трек Гарета Эмери "Concrete Angel", где звучит её вокал, набрал 54 миллиона просмотров на Youtube и получил премию International Dance Music Award как лучший транс-трек 2013 года), но вскоре выросла в самостоятельного диджея и продюсера. Сегодня она издается на Garuda и Black Hole и выступает в Marquee, Pacha, Cream Amnesia и Ministry Of Sound.

Разумеется, не обойдется на транс-сцене и без молодежи, вероятных завтрашних звезд. Сюда можно отнести австралийца Exis (он предпочитает более жесткий звук на грани пси-транса и big room house).

Фото: архив организаторов