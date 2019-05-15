Alfa Future People объявил первых участников Deep-сцены

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People , который пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа, пополнился новыми участниками. Программа фестиваля с каждым годом становится всё более разнообразной, и на этот раз зрители познакомятся не только с новыми артистами, но и с новыми музыкальными направлениями.

В этом году на фестивале впервые появится Deep-сцена, где выступят тек-хаус патриарх Ame, молодой продюсер Seth Schwarz, объединяющий хаус-ритмы со скрипичными партиями, датчанин Be Svendsen, чью музыку окрестили емким словосочетанием «Тарантино техно», Alex Niggemann (босс лейбла AEON и питомец легендарного Poker Flat Recordings), а также дип/текх-хаус дуэт Brita Unders. Россию представят любитель экзотики и эклектики DJ List и дуэт Simple Symmetry, в музыке которого теплый хаус соединяется с ближневосточными мотивами. Помимо Deep-сцены на Alfa Future People впервые появится еще и Trance-сцена, а суммарное количество площадок вырастет до семи.

Берлинцы Франк Видеманн и Кристиан Байер aka Âme – одни из самых влиятельных фигур на современной deep tech хаус сцене. Музыку они пишут вдвоем, а выступать предпочитают по отдельности: Франк отвечает за лайв-шоу, а Кристиан, который и выступит в этом году на AFP, за диджей-сеты. Их дебютный альбом датирован 2004-м, а настоящими звездами Франк и Кристиан стали двумя годами позже, после выхода трека "Rej". Композиция стала настоящим клубным гимном десятилетия, надолго прописавшись в плейлистах самых звездных диджеев.

Молодой немецкий музыкант Мартин Шорнак, более известный как Seth Schwarz – редкий пример электронщика с классическим бэкграундом. В клубную музыку он пришел, получив образование по классу скрипки, что разумеется нашло отражение в его музыкальной философии. Треки Шварца порой звучат нежно и лирично, а место наравне с ритмом занимает мелодия: в некоторых его композициях число инструментальных партий доходит до семидесяти.

Музыку датчанина Be Svendsen журналисты окрестили термином "Tarantino Techno". Джентльмен в очках и шляпе-котелке решительно не вписывается в образ звезды электроники. Его трудно назвать завсегдатаем клубов, а в его домашних плейлистах преобладают саундтреки к спагетти-вестернам, соул и арабские мотивы.

Уроженец Дюссельдорфа Alex Niggemann заработал себе имя в конце нулевых, издавая пластинки на стыке минималистичного тек-хауса и более мягкого deep-звучания. В 2011-м Алекс попал в обойму влиятельного лейбла Poker Flat, где после нескольких успешных синглов был издан альбом "Paranoid Funk", с которым Алекс отправился в мировой тур.

Britta Unders – дуэт уроженки Берлина Бритты Арнольд и голландского диджея Данкана Мюлемы, более известного как Unders. Андерс занимается музыкой более 10 лет, но настоящий взлет в его карьере случился после выхода сингла Syria (2016).

Участников дуэта Simple Symmetry, братьев Александра и Сергея Липских, многие помнят по шумным вечеринкам в "Солянке", "Доме быта" и "Симачеве". Помимо диджей-сетов братья активно заняты собственным творчеством. Их треки, звучащие как смесь нью-диско и теплого летнего хауса, выходили на московском лейбле Low Budget Family и чикагском Glenview Records. В последнее время Simple Symmetry увлеклись ближневосточными мотивами, что в конце концов привело дуэт на берлинский лейбл Disco Halal, которым руководит ди-джей и продюсер Moscoman.

DJ List – пионер российского клубного движения и один из самых популярных диджеев страны, известный не только как тонкий знаток электронной музыки, но и как яркий экстравагантный перформер. Лист - обладатель премии "лучший ди-джей России" по версиям Megapolis FM, двукратный обладатель Night Life Awards и победитель народного голосования премии Alfa Future Awards резидент клубов "Бессонница" и "Крыша мира", регулярный участник мероприятий в Индии, Камбодже, Вьетнаме и на Ибице.

AFP пройдет в поселке Большое Козино Нижегородской области уже в шестой раз. Ежегодно событие посещают более 50 тысяч человек. Фестиваль 2019 года обещает стать самым масштабным по количеству сцен, представленных артистов и жанров.

Фото: архив организаторов