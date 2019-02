Симфонические рок-хиты от RockestraLive представят в Нижнем Новгороде

Как сообщают организаторы, коллектив исполнит главные хиты культовых зарубежных групп – The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, David Bowie, Rammstein, Prodigy, Linkin Park, System of a Down, Korn, Slipknot, Imagine Dragons, Coldplay, Muse, Radiohead, Placebo, No Doubt и многих других.

От RockestraLive без ума Muse, Placebo, Three Days Grace, 30 Seconds to Mars и лично Джаред Лето. Их концерты завораживают как детей, так и взрослых.