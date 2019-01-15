В ритме 80-х: марафон песен великой эпохи пройдет в «Буфете»

В «Буфете» продолжается цикл посиделок под аккомпанемент клипов и видеозаписей с концертов культовых групп минувших эпох. 19 января гостей арт-кафе ждет музыка 1984 года, сообщают организаторы.

Синти-поп, нью-вейв, пост-панк, альт-рок и прочие двойные наименования захватят вас с 15.00 и не отпустят до самого закрытия кафе. Приходите, радуйтесь, подпевайте и пританцовывайте!