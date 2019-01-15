В ритме 80-х: марафон песен великой эпохи пройдет в «Буфете»
В «Буфете» продолжается цикл посиделок под аккомпанемент клипов и видеозаписей с концертов культовых групп минувших эпох. 19 января гостей арт-кафе ждет музыка 1984 года, сообщают организаторы.
Синти-поп, нью-вейв, пост-панк, альт-рок и прочие двойные наименования захватят вас с 15.00 и не отпустят до самого закрытия кафе. Приходите, радуйтесь, подпевайте и пританцовывайте!
19 января
15.00
Место: арт-кафе «Буфет»
Вход свободный
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