Концерт Земфиры в Нижнем Новгороде отменен

Выступления были отменены не только в Нижнем Новгороде, но и в Калининграде. Организаторы сообщают, что причиной стал запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения Чепионата мира по футболу. На протяжении трех месяцев руководство ЗАО "Планета Плюс" (организаторы концертов Земфиры) проводило ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов. Были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу.

Однако 5 июня был получен категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения Чемпионата мира по футболу.

Напомним, 12 июня в Нижнем Новгороде выступит группа "Градусы".