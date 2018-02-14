Нижегородская группа The Sky Fashion вышла в полуфинал международного конкурса авторов музыки

Нижегородская музыкальная группа The Sky Fashion вышла в полуфинал Международного конкурса авторов музыки The Interntional Songwriting Competition (ISC), что проходит в США (Нэшвилл).

Сегодня «The Sky Fashion” представил на конкурс свой первый синг «Melancholic Park», клип на который уже взял немало призов на международных фестивалях США, Канады и Европы. Песню клип вновь могут номинировать в категории "Музыкальное видео". Конкурсе группа заявлена именами авторов композиции: Edvard Krakov и Julia Rayman. Финал - в марте этого года.

The Sky Fashion - музыкальный проект, работающий в стиле Progressive Pop/Intellectual Pop. Был основан в 2013 году в городе Сочи, до этого более десяти лет музыканты работали под двумя другими названиями – «Krakow» и “Апрель”. Были записаны синглы на русском языке, которые от слушателю к слушателю облетели многие регионы России. В начале 2013 года проект стал полностью англоязычным и получил свое нынешнее название. Именно с песни "MelancholicPark" начался проект The SkyFashion в том виде и с той философией, что есть сейчас.

Музыка группы отсылает слушателя к мелодичным образцам раннего арт - рока (Moody Blues, Greg Lake), тонко смешивая это с классическими образцами electro-pop 80-90-х годов (A-ha, Pet Shop Boys).