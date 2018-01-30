Пианист из Нижнего Новгорода стал лауреатом премии Grammy

Пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов стал лауреатом премии Grammy. Об этом сообщатся на официальном сайте премии.

Даниил Трифонов стал победителем в номинации "лучшее классическое инструментальное соло". Жюри отметили его альбом Transcendental, который был выпущен в октябре 2016 года. В альбом вошли этюды Ференца Листа.

Даниил Трифонов родился в 1991 году в Нижнем Новгороде и начал заниматься музыкой с пяти лет. Продолжил обучение в Московской детской музыкальной школе имени Гнесиных.