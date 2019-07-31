Международные киношколы снимут веб-сериалы в Нижнем Новгороде
В рамках фестиваля Realist Web Fest, который пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа, впервые будет организован конкурс Web-Start, где примут участие 9 международных киношкол. Каждой предстоит снять в Нижнем Новгороде пилотный эпизод веб-сериала. Съемки стартуют уже во вторник, 30 июля.
Все 9 историй, декорациями для которых станут 8 разных районов города, можно увидеть 4 августа в социальной сети «ВКонтакте». Победителя будут выбирать не только члены жюри, но и сами нижегородцы через онлайн-голосование. Итоги подведут 5 августа. Победитель получит право на продолжение проекта от ресурса Digital Reporter.
На участие в съемках пилотных эпизодов подали заявки одни из лучших школ кинообразования. Высокопрофессиональный преподавательский состав, хорошо знающий и работающий в современной индустрии кино и телевидения, позволяетэтим школам разрабатывать актуальные программы и выпускать востребованных специалистов в области кино, ТВ и digitalmedia.
Участники Web-Start:
- Высшая школа кино Арка
Высшая школа кино «Арка» открылась в 2017 году и первой на рынке образовательных услуг заявила о необходимости «индустриального» подхода в подготовке кадров в партнерстве с компаниями-лидерами киноиндустрии. Слушатели школы получают следующие умения: создавать востребованный контент и разбираться в драматургии (на сценарных и продюсерских программах), снимать операторско-режиссерские этюды, документальные фильмы, юмористические скетчи, скрин-реалити, личный видеоблог и пилоты веб-сериалов в программе «Филммейкинг», делать свое кино – на режиссерском курсе и сниматься в нем – на актерском. Навыки «сторителлинга» прививаются каждому студенту.
- Кино.Платформа Potential (Санкт-Петербург, Россия)
С 2014 года школа поддерживает начинающих кинематографистов, то есть помогает:
– учиться (на мастер-классах, курсах, лекциях, профессиональных мероприятиях);
– снимать первые фильмы (отправляя сценарии на конкурсы, выигрывая гранты и презентуя приезжающим к нам продюсерам свои проекты);
– находить сценарии, продюсеров и команду для съемок (на кинорынке и других мероприятиях).
Из фестиваля короткого метра школа доросла до крупной платформы, объединяющей несколько направлений – от образовательной площадки до кинопродакшена.
- Baltic Film and Media School (BFM) (Таллин, Эстония)
Самая большая профессиональная киношкола во всей Скандинавии. Существующая при Таллиннском университете BFM по окончании учебы выдает студентам дипломы бакалавра, магистра и кандидата наук. Преподавание ведется на английском и эстонском языках. Учебные программы дают студентам важные навыки и современные инструменты, необходимые для работы на различных позициях в производстве ТВ проектов, новых медиа, хореографии, искусстве, музыки и в коммуникационной сферах.
- Школа кино Свердловской киностудии (Екатеринбург, Россия)
Школа кино была организована в 1995 году при Свердловской киностудии. Дает дополнительное профессиональное образование и творческое развитие в области киноискусства, индустрии визуальных развлечений и цифровых кинотехнологий. Ежегодно на форумах регионального кино Школа кино признается лидером дополнительного образования в российских регионах. Выпускники школы кино работают на телеканалах города и региона, в СМИ, производстве рекламы, в кинопроизводстве как в России, так и за рубежом.
- ВГИК (Москва, Россия)
Всероссийский̆ государственный̆ институт кинематографии имени С.А. Герасимова – первая в мире киношкола – исторически и традиционно является интернациональным вузом. За годы его существования подготовлены специалисты для республик бывшего СССР, стран СНГ и для 75 стран дальнего зарубежья. ВГИК – единственная в России государственная киношкола, обладающая киностудией с полным технологическим циклом для производства кино– и видеофильмов.
- Мастерская социального кино (Минск, Беларусь)
Мастерская социального кино – некоммерческая организация, расположенная в Минске (Беларусь), основанная в 2013 году с целью объединения творческих людей для создания видео и кино на остросоциальные темы. Организация является членом европейской сети кинематографистов NISI MASA, членом Гильдии продюсеров и кинопроизводителей (Беларусь). Организация проводит долгосрочные и краткосрочные курсы в сфере кинематографии, питчинги кинопроектов, а также проводит программы поддержки молодых кинематографистов Беларуси.
- Abelyan Art School (Ереван, Армения)
Abelyan Art School основана в 2007 году актером, режиссером и продюсером Абелем Абеляном. Выросшая из «Первой профессиональной актерской студии» дала путевку в жизнь многим актерам, выпускникам школы. Позже были созданы отделение режиссуры, операторского искусства и искусства монтажа, появились детские развивающие программы, основан кукольный театр, в котором работают бывшие студенты. За 12 лет работы 195 выпускников Abelyan Art School работают в ведущих телекомпаниях, театрах, радиостанциях, журналах и веб-сайтах Армении.
- Приволжская медиашкола (Нижний Новгород, Россия)
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, лидер профессиональной̆ подготовки и переподготовки специалистов в области радио, телевидения, дизайна, фотографии и кино в Нижнем Новгороде. Основное отличие — методика преподавания. Все направления обучения согласованы и взаимосвязаны. Слушатели совместно выполняют творческие работы как внутри своих специальностей, так и в целом по курсу, благодаря чему приобретаются навыки работы в команде, которые важны в дальнейшей деятельности слушателей.
- Московская школа кино (Москва, Россия)
Московская школа кино создана в 2012 году для подготовки специалистов для всех сфрер индустрии – препродакшн, продакшн, постпродакшн и прокат. На сегодняшний день МШК — самая технологичная киношкола в России с собственной ресурсной базой для обучения кинопроизводству, что позволяет студентам реализовать проекты различного уровня сложности и пройти весь цикл кинопроизводства от идеи до постпродакшна. Московская школа кино входит в Universal University, объединяющий Школу компьютерных технологий Scream School, Британскую высшую школу дизайна, Московскую школу архитектуры МАРШ, Московскую школу коммуникаций MACS, Московскую школу музыки, Академию блокчейн, Бизнес-инкубатор и Экспертный центр по академическому качеству и креативной педагогике.
Realist Web Fest – первый и единственный международный фестиваль веб-сериалов в России. Первый смотр прошел в Нижнем Новгороде в августе прошлого года и собрал производителей вебсериалов со всего мира, а также российских кинематографистов (актеров, режиссеров, продюсеров) и представителей всех ключевых онлайн-платформ.
Фото: архив организаторов
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