Международные киношколы снимут веб-сериалы в Нижнем Новгороде

В рамках фестиваля Realist Web Fest , который пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа, впервые будет организован конкурс Web-Start, где примут участие 9 международных киношкол. Каждой предстоит снять в Нижнем Новгороде пилотный эпизод веб-сериала. Съемки стартуют уже во вторник, 30 июля.

Все 9 историй, декорациями для которых станут 8 разных районов города, можно увидеть 4 августа в социальной сети «ВКонтакте». Победителя будут выбирать не только члены жюри, но и сами нижегородцы через онлайн-голосование. Итоги подведут 5 августа. Победитель получит право на продолжение проекта от ресурса Digital Reporter.

На участие в съемках пилотных эпизодов подали заявки одни из лучших школ кинообразования. Высокопрофессиональный преподавательский состав, хорошо знающий и работающий в современной индустрии кино и телевидения, позволяетэтим школам разрабатывать актуальные программы и выпускать востребованных специалистов в области кино, ТВ и digitalmedia.

Участники Web-Start:

Высшая школа кино Арка

Высшая школа кино «Арка» открылась в 2017 году и первой на рынке образовательных услуг заявила о необходимости «индустриального» подхода в подготовке кадров в партнерстве с компаниями-лидерами киноиндустрии. Слушатели школы получают следующие умения: создавать востребованный контент и разбираться в драматургии (на сценарных и продюсерских программах), снимать операторско-режиссерские этюды, документальные фильмы, юмористические скетчи, скрин-реалити, личный видеоблог и пилоты веб-сериалов в программе «Филммейкинг», делать свое кино – на режиссерском курсе и сниматься в нем – на актерском. Навыки «сторителлинга» прививаются каждому студенту.

Кино.Платформа Potential (Санкт-Петербург, Россия)

С 2014 года школа поддерживает начинающих кинематографистов, то есть помогает:

– учиться (на мастер-классах, курсах, лекциях, профессиональных мероприятиях);

– снимать первые фильмы (отправляя сценарии на конкурсы, выигрывая гранты и презентуя приезжающим к нам продюсерам свои проекты);

– находить сценарии, продюсеров и команду для съемок (на кинорынке и других мероприятиях).

Из фестиваля короткого метра школа доросла до крупной платформы, объединяющей несколько направлений – от образовательной площадки до кинопродакшена.

Baltic Film and Media School (BFM) (Таллин, Эстония)

Самая большая профессиональная киношкола во всей Скандинавии. Существующая при Таллиннском университете BFM по окончании учебы выдает студентам дипломы бакалавра, магистра и кандидата наук. Преподавание ведется на английском и эстонском языках. Учебные программы дают студентам важные навыки и современные инструменты, необходимые для работы на различных позициях в производстве ТВ проектов, новых медиа, хореографии, искусстве, музыки и в коммуникационной сферах.

Школа кино Свердловской киностудии (Екатеринбург, Россия)

Школа кино была организована в 1995 году при Свердловской киностудии. Дает дополнительное профессиональное образование и творческое развитие в области киноискусства, индустрии визуальных развлечений и цифровых кинотехнологий. Ежегодно на форумах регионального кино Школа кино признается лидером дополнительного образования в российских регионах. Выпускники школы кино работают на телеканалах города и региона, в СМИ, производстве рекламы, в кинопроизводстве как в России, так и за рубежом.

ВГИК (Москва, Россия)

Всероссийский̆ государственный̆ институт кинематографии имени С.А. Герасимова – первая в мире киношкола – исторически и традиционно является интернациональным вузом. За годы его существования подготовлены специалисты для республик бывшего СССР, стран СНГ и для 75 стран дальнего зарубежья. ВГИК – единственная в России государственная киношкола, обладающая киностудией с полным технологическим циклом для производства кино– и видеофильмов.

Мастерская социального кино (Минск, Беларусь)

Мастерская социального кино – некоммерческая организация, расположенная в Минске (Беларусь), основанная в 2013 году с целью объединения творческих людей для создания видео и кино на остросоциальные темы. Организация является членом европейской сети кинематографистов NISI MASA, членом Гильдии продюсеров и кинопроизводителей (Беларусь). Организация проводит долгосрочные и краткосрочные курсы в сфере кинематографии, питчинги кинопроектов, а также проводит программы поддержки молодых кинематографистов Беларуси.

Abelyan Art School (Ереван, Армения)

Abelyan Art School основана в 2007 году актером, режиссером и продюсером Абелем Абеляном. Выросшая из «Первой профессиональной актерской студии» дала путевку в жизнь многим актерам, выпускникам школы. Позже были созданы отделение режиссуры, операторского искусства и искусства монтажа, появились детские развивающие программы, основан кукольный театр, в котором работают бывшие студенты. За 12 лет работы 195 выпускников Abelyan Art School работают в ведущих телекомпаниях, театрах, радиостанциях, журналах и веб-сайтах Армении.

Приволжская медиашкола (Нижний Новгород, Россия)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, лидер профессиональной̆ подготовки и переподготовки специалистов в области радио, телевидения, дизайна, фотографии и кино в Нижнем Новгороде. Основное отличие — методика преподавания. Все направления обучения согласованы и взаимосвязаны. Слушатели совместно выполняют творческие работы как внутри своих специальностей, так и в целом по курсу, благодаря чему приобретаются навыки работы в команде, которые важны в дальнейшей деятельности слушателей.

Московская школа кино (Москва, Россия)

Московская школа кино создана в 2012 году для подготовки специалистов для всех сфрер индустрии – препродакшн, продакшн, постпродакшн и прокат. На сегодняшний день МШК — самая технологичная киношкола в России с собственной ресурсной базой для обучения кинопроизводству, что позволяет студентам реализовать проекты различного уровня сложности и пройти весь цикл кинопроизводства от идеи до постпродакшна. Московская школа кино входит в Universal University, объединяющий Школу компьютерных технологий Scream School, Британскую высшую школу дизайна, Московскую школу архитектуры МАРШ, Московскую школу коммуникаций MACS, Московскую школу музыки, Академию блокчейн, Бизнес-инкубатор и Экспертный центр по академическому качеству и креативной педагогике.

Realist Web Fest – первый и единственный международный фестиваль веб-сериалов в России. Первый смотр прошел в Нижнем Новгороде в августе прошлого года и собрал производителей вебсериалов со всего мира, а также российских кинематографистов (актеров, режиссеров, продюсеров) и представителей всех ключевых онлайн-платформ.

Фото: архив организаторов