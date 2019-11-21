«Орел и решка. Россия» сняли выпуск о Нижнем Новгороде

Мария Горбань и Мария Миногарова приехали в Нижний Новгород для съемок шоу «Орел и решка. Россия». Ведущие посетили матч «Торпедо», оценили местный стрит-арт, а также побывали на настоящем балу в стиле викторианской эпохи. Как это было – смотрите во вторник, 26 ноября, в 19.00 в эфире телеканала «Пятница».