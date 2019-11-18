В Нижегородскую область придет резкое похолодание

Как уточнили синоптики, в середине рабочей недели столбики термометров днем опустятся до -8 ℃, ночью — до -15 ℃.

В экстренных службах предупреждают, что в связи с таким скачком температур стоит особенно опасаться повреждения проводов, а также систем отопления.

Напомним, в нашей афише на неделю собраны мероприятия, теплая атмосфера которых согреет вас в любую погоду.

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