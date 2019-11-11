Известный уличный художник Аске расписал здание в центре Нижнего Новгорода

По словам Аске, владельцы культурного пространства предложили расписать здание еще летом. Собственники дали художнику полный простор для творчества и не выдвигали никаких требований или пожеланий по поводу того, каким должен быть будущий арт-объект.

«Хочется отдельно упомянуть сам Нижний Новгород, куда мне всегда приятно приезжать, — поделился Аске. — Во многом это благодаря инициативным и творческим людям, которые здесь живут и развивают свои проекты. Мне приятно с ними общаться и следить за их успехами».

Роспись можно увидеть на стене «Галереи 9б» (Октябрьская, 9б)

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Фото: Катерина Спехова