В субботу, 9 ноября, в Milo Concert Hall пройдет новая EDM-вечеринка Welcome to the future. Хедлайнерами этой ночи станут Mari Ferrari (Португалия) и Going Deeper (Россия), сообщают организаторы.
В Milo Concert Hall пройдет EDM-вечеринка Welcome to the future
Mari Ferrari — диджей и продюсер из Португалии, которого можно считать олицетворением непоколебимой страсти этой страны к электронной музыке. Исполнительница сотрудничает с рекорд-лейблами Spinnin' Records и Effective Records. Музыкант начала свою EDM-карьеру в 2010 году, а уже через год выпустила свой дебютный сингл Reach Out. Сейчас Mari Ferrari выступает на лучших музыкальных фестивалях, ее треки становятся музыкальным сопровождением для модных показов Ed Hardy и Christian Audigier, Fashion TV.
Going Deeper — хитмейкеры новой EDM-волны, музыканты, успешно представляющие Россию на мировой танцевальной сцене. За свою недолгую карьеру они уже успели побывать на первой строчке чартов Itunes и Shazam Russia, поработать с такими гигантами индустрии звукозаписи, как UNIVERSAL, WARNER MUSIC и SONY.
8 ноября, суббота
Старт: 23.00
Место: Milo Concert Hall (Родионова, 4)
Вход: от 200₽
Фото: архив организаторов
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