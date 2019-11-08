В Milo Concert Hall пройдет EDM-вечеринка Welcome to the future

Mari Ferrari — диджей и продюсер из Португалии, которого можно считать олицетворением непоколебимой страсти этой страны к электронной музыке. Исполнительница сотрудничает с рекорд-лейблами Spinnin' Records и Effective Records. Музыкант начала свою EDM-карьеру в 2010 году, а уже через год выпустила свой дебютный сингл Reach Out. Сейчас Mari Ferrari выступает на лучших музыкальных фестивалях, ее треки становятся музыкальным сопровождением для модных показов Ed Hardy и Christian Audigier, Fashion TV.

Going Deeper — хитмейкеры новой EDM-волны, музыканты, успешно представляющие Россию на мировой танцевальной сцене. За свою недолгую карьеру они уже успели побывать на первой строчке чартов Itunes и Shazam Russia, поработать с такими гигантами индустрии звукозаписи, как UNIVERSAL, WARNER MUSIC и SONY.