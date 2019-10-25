В эти выходные, 26-27 октября, природа в последний раз в этом году порадует нижегородцев относительно теплой погодой. Уже в начале следующей недели в город придет похолодание, сообщает сервис Gismeteo.
В Нижнем Новгороде ожидаются последние теплые выходные осени
В субботу, 26 октября, температура воздуха днем составит +10 °C, к вечеру похолодает до +6 °C. Ветер подует с юго-запада со скоростью 15 м/с. Изредка будет выглядывать солнце, пройдет небольшой дождь.
Дождливую погоду прогнозируют и в воскресенье, 27 октября. Столбики термометров поднимутся до +13 °C днем и +10 °C вечером. Скорость ветра не изменится, день ожидается пасмурный.
Прощание с теплой погодой не будет таким грустным, если искренне полюбить зиму и все, что с ней связано. Например, мы в «НН.Собака.ru» уверены, что сегодняшний тренд на северную русскую кухню не случаен и способен каждого заставить проникнуться «зимними» блюдами и национальным колоритом.
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