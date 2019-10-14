В Нижнем Новгороде распахнет двери танцевальный клуб GallaDance Avantage

GallaDance Avantage — это обучение самым известным и популярным танцевальным направлениям, великолепная команда профессиональных преподавателей, групповые и индивидуальные уроки, специальные детские программы обучения, мастер-классы зарубежных звезд, интересная и яркая клубная жизнь, модные вечеринки, балы и светские события.

Организаторы клуба воплотили все лучшее и создали приятную атмосферу, чтобы вы могли с удовольствием возвращаться туда вновь и вновь. Для вас работает уютный бар, где приятно провести время. Все необходимое для занятий танцами вы сможете приобрести и заказать в специализированном магазине сети.

Танцевальные клубы GallaDance с 2001 года успешно обучают танцам, являясь лидерами и экспертами. Поддержание высочайшего обслуживания, не имеющего аналогов – один из основных приоритетов GallaDance.

Торжественное открытие 12-го танцевального клуба GallaDance – GallaDance Avantage состоится 17 октября в 19.30 по адресу: Нижний Новгород, ул. Торговая, 18,4.

В программе: