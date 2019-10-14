17 октября в Нижнем Новгороде состоится открытие танцевального клуба GallaDance Avantage. Новое концептуальное пространство расположено в нескольких шагах от Нижегородского кремля. Все гости клуба смогут получить особое наслаждение от танцев и зарядиться неповторимой атмосферой в уютных залах с дизайнерским ремонтом.
В Нижнем Новгороде распахнет двери танцевальный клуб GallaDance Avantage
GallaDance Avantage — это обучение самым известным и популярным танцевальным направлениям, великолепная команда профессиональных преподавателей, групповые и индивидуальные уроки, специальные детские программы обучения, мастер-классы зарубежных звезд, интересная и яркая клубная жизнь, модные вечеринки, балы и светские события.
Организаторы клуба воплотили все лучшее и создали приятную атмосферу, чтобы вы могли с удовольствием возвращаться туда вновь и вновь. Для вас работает уютный бар, где приятно провести время. Все необходимое для занятий танцами вы сможете приобрести и заказать в специализированном магазине сети.
Танцевальные клубы GallaDance с 2001 года успешно обучают танцам, являясь лидерами и экспертами. Поддержание высочайшего обслуживания, не имеющего аналогов – один из основных приоритетов GallaDance.
Торжественное открытие 12-го танцевального клуба GallaDance – GallaDance Avantage состоится 17 октября в 19.30 по адресу: Нижний Новгород, ул. Торговая, 18,4.
В программе:
- Welcome drink и фуршетная линия
- Живая музыка
- Розыгрыш клубной карты Platinum от клуба Galladance
- Розыгрыш специальных подарков от партнеров.
- Шоу-номера приглашенных, действующих членов клуба GallaDance из разных городов
- Специальное шоу от чемпионов Европы и мира по аргентинскому танго
- Танцевальное шоу от чемпионов мира по латиноамериканским танцам
- Танцевальный мастер-класс с профессиональными преподавателями клубов GallaDance
Вход: по пригласительным
Фото: архив пресс-служб
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