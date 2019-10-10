Forbes назвал Нижний Новгород самым перспективным городом России

Среди значимых событий, которые проводятся в регионе, эксперты отметили Alfa Future People, «Арт-Овраг» в Выксе и фестиваль уличного искусства «Место». На эти масштабные мероприятия в Нижегородскую область съезжаются люди со всей страны.

Отдельного упоминания заслужили и относительно новые городские события. В частности, фестиваль искусств «Стрелка», который проводился в уникальных пакгаузах, сохраненных благодаря местным активистам. Кроме того, именно в Нижнем прошла главная премия в сфере современного искусства «Инновация» (впервые вне Москвы). А минувшим летом в городе состоялся фестиваль медиаискусства Intervals, открывший будущий культурный центр — фабрику «Маяк», позже ставшую площадкой для Global City Hackaton.

Ранее международная статистическая база Numbeo признала Нижний Новгород самым комфортным для проживания российским городом.

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Фото: Дима Четыре