Уикенд в Нижнем Новгороде 30-31 августа

«Фуга»

В «Арсенале» стартует фестиваль польских фильмов «Висла», который позволит зрителю не только открыть для себя польский кинематограф, но и ближе познакомиться с этой страной. В пятницу гостям покажут фильм «Фуга», рассказывающий историю девушки Алиции, которая потеряла память и вдали от родного дома и семьи создала новую себя.

Билеты: 100₽