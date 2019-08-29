Уикенд в Нижнем Новгороде 30-31 августа
Фестиваль «Высота», диско в Cargo Cult, Western party во Freakadely, новый кинофестиваль в «Арсенале» и вечеринка в старинном особняке 1857 года, где раньше располагался клуб Vasya+1, — это и многое другое в нашей афише на последние выходные лета.
31 августа, суббота
С 12.00 до 22.00
Место: пл. Минина и Пожарского
30 августа, пятница
Старт в 23.00
Место: Cargo Cult (Почаинская, 17ж)
Сердца гостей пятничной вечеринки в Cargo Cult будут зажигать с помощью отборнейшего диско 80-х. Яркие хиты и знакомая атмосфера станут телепортом в любимую музыкальную эпоху.
Вход свободный
1 сентября, воскресенье
19.00
Место: DKRT (Большая Покровская, 18)
В воскресенье в Нижнем выступит Vaarka — молодая петербургская исполнительница. В свои 18 лет уже стала участницей шоу «Песни» на ТНТ, а также была «выбором недели» в Instagram Максима Фадеева. 1 сентября она представит нижегородцам свой дебютный мини-альбом, в котором этнические мотивы сочетаются с современным электронным звучанием и проникновенным вокалом.
Вход: от 300₽
30 августа, пятница
22.00
Место: Freakadely (Алексеевская,13д)
В пятницу Freakadely закрывает сезон холодных летних вечеринок жаркими танцами в стиле вестерн. На этот раз музыкальное сопровождение выйдет далеко за рамки хип-хопа: в колонках будут играет не только Drake, A$AP Rocky, Lil Nas, но и Spice Girls, ABBA, Avril Lavigne, A-ha, Michael Jackson и даже Агутин.
Вход свободный
30 августа, пятница
19.00
Место: «Арсенал» (Кремль, 6)
В «Арсенале» стартует фестиваль польских фильмов «Висла», который позволит зрителю не только открыть для себя польский кинематограф, но и ближе познакомиться с этой страной. В пятницу гостям покажут фильм «Фуга», рассказывающий историю девушки Алиции, которая потеряла память и вдали от родного дома и семьи создала новую себя.
Билеты: 100₽
30 августа, суббота
23.00
Место: Красная слобода, 9
О чем вы мечтали этим летом? О сумасшедших приключениях, новых достижениях или любви? В пятницу Playground Promo соберет ваши мечты в единый красочный калейдоскоп, приправит гипнотическим электронным саундом и отпустит в пространство. Волшебство будет происходить в старинном особняке 1857 года, где раньше располагался клуб Vasya+1. Хедлайнером станет московская гостья Errioxa.
Вход: 500₽
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