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Уикенд в Нижнем Новгороде 30-31 августа

Фестиваль «Высота», диско в Cargo Cult, Western party во Freakadely, новый кинофестиваль в «Арсенале» и вечеринка в старинном особняке 1857 года, где раньше располагался клуб Vasya+1, — это и многое другое в нашей афише на последние выходные лета.

31 августа, суббота

С 12.00 до 22.00

Место: пл. Минина и Пожарского

«Высота»

В субботу на главной площади города пройдет молодежный фестиваль «Высота». Он объединит в себе музыку, танцы, интересные арт-пространства, образовательные лектории и десятки интерактивных площадок. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь

Вход свободный

30 августа, пятница

Старт в 23.00

Место: Cargo Cult (Почаинская, 17ж)

«Конкурентное преимущество»

Сердца гостей пятничной вечеринки в Cargo Cult будут зажигать с помощью отборнейшего диско 80-х. Яркие хиты и знакомая атмосфера станут телепортом в любимую музыкальную эпоху. 

Вход свободный

1 сентября, воскресенье

19.00

Место: DKRT (Большая Покровская, 18)

Vaarka

В воскресенье в Нижнем выступит Vaarka — молодая петербургская исполнительница. В свои 18 лет уже стала участницей шоу «Песни» на ТНТ, а также была «выбором недели» в Instagram Максима Фадеева. 1 сентября она представит нижегородцам свой дебютный мини-альбом, в котором этнические мотивы сочетаются с современным электронным звучанием и проникновенным вокалом.

Вход: от 300₽

30 августа, пятница

22.00

Место: Freakadely (Алексеевская,13д)

Western party

В пятницу Freakadely закрывает сезон холодных летних вечеринок жаркими танцами в стиле вестерн. На этот раз музыкальное сопровождение выйдет далеко за рамки хип-хопа: в колонках будут играет не только Drake, A$AP Rocky, Lil Nas, но и Spice Girls, ABBA, Avril Lavigne, A-ha, Michael Jackson и даже Агутин. 

Вход свободный

30 августа, пятница

19.00

Место: «Арсенал» (Кремль, 6)

«Фуга»

В «Арсенале» стартует фестиваль польских фильмов «Висла», который позволит зрителю не только открыть для себя польский кинематограф, но и ближе познакомиться с этой страной. В пятницу гостям покажут фильм «Фуга», рассказывающий историю девушки Алиции, которая потеряла память и вдали от родного дома и семьи создала новую себя.

Билеты: 100₽

30 августа, суббота

23.00

Место: Красная слобода, 9

Last Summer Dream

О чем вы мечтали этим летом? О сумасшедших приключениях, новых достижениях или любви? В пятницу Playground Promo соберет ваши мечты в единый красочный калейдоскоп, приправит гипнотическим электронным саундом и отпустит в пространство. Волшебство будет происходить в старинном особняке 1857 года, где раньше располагался клуб Vasya+1. Хедлайнером станет московская гостья Errioxa.

Вход: 500₽

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