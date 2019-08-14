В кафе Moloko состоится вечер живой музыки от кавер-группы Maple Season

В этот четверг, 15 августа, кафе Moloko на Алексеевской приглашает на вечер живой музыки, где выступит кавер-группа Maple Season. Музыканты исполнят ваши любимые песни, а аппетитные блюда поднимут настроение и дадут в полной мере насладиться приближением пятницы.