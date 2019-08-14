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В кафе Moloko состоится вечер живой музыки от кавер-группы Maple Season

В этот четверг, 15 августа, кафе Moloko на Алексеевской приглашает на вечер живой музыки, где выступит кавер-группа Maple Season. Музыканты исполнят ваши любимые песни, а аппетитные блюда поднимут настроение и дадут в полной мере насладиться приближением пятницы.

15 августа, четверг

20.00

Место: Moloko (Алексеевская, 15)

Весь вечер гостей ждет душевная атмосфера квартирника, знакомые всем хиты и вкусная домашняя кухня.

Инфо/резерв: +7(831) 282-44-40
Забронировать столик можно по ссылке

Фото: архив героев

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