В Нижнем Новгороде заработал первый велошеринг

В Нижнем Новгороде запустили первый велошеринг. Теперь жители и гости города могут брать велосипеды напрокат с помощью мобильного приложения Lucky Bike. Об этом сообщают организаторы.

Сейчас открыто 50 пунктов проката, где расположены 30 велосипедов. Парковки находятся на Нижне-Волжской набережной, улице Большой Покровской, возле канатной дороги, а также в микрорайоне Мещерское озеро.

Стоимость услуги составляет 150₽ в сутки, 600₽ в месяц или 2400₽ в год. В эти цены входят неограниченное число разовых поездок длительностью до 30 минут.

Фото: архив пресс-служб