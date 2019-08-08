18+

Уикенд в Нижнем Новгороде 9-11 августа

Конференция по кино и видеопроизводству «Медиафак'19», новая выставка в «Буфете», pre-party Alfa Future People – это и многое другое в нашей афише на выходные.

9 августа, пятница

23.00

Место: Milo Concert Hall (Родионова, 4)

Pre-party AFP

Ждете AFP – 2019 так же, как и мы? Тогда настоятельно рекомендуем посетить жаркую разминку перед самой главной вечеринкой этого года! В эту пятницу откладываем все планы и отправляемся в Milo Concert Hall.

Вход: от 200₽ 

9 августа, пятница

11.00 – 20.30

Место: «Кинофактура» (Варварская, 32)

«Медиафак'19»

В нижегородской «Кинофактуре» пройдет «Медиафак'19» – конференция по кино и видеопроизводству. В этот раз организаторам удалось собрать впечатляющий набор спикеров – это заслуженные профессионалы, мастера и преподаватели в своих сферах.

Вход: от 1000₽

С 8 августа

«Однажды в… Голливуде»

Квентин Тарантино в год 25-летия «Криминального чтива» триумфально вернулся с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Картина попала в топ лучших фильмов августа по версии журнала «Собака.ru».

С 8 августа

Место: арт-кафе «Буфет» (Ошарская, 14)

«Душа...»

Чтобы провести вечер в максимально культурной обстановке, предлагаем отправиться в арт-кафе «Буфет», где недавно открылась выставка художника Сергея Шаманина. Экспозиция получила название «Душа...» и посвящена потайным уголкам наших чувств, мыслей и ощущений.

Вход свободный

11 августа, воскресенье

10.00

Место: Butch&Dutch (Нижне-Волжская набережная, 21)

Фитнес-завтрак в Butch&Dutch

Ресторан Butch&Dutch приглашает нижегородцев провести идеальное воскресное утро в одном из самых живописных мест города. В этот день на Нижне-Волжской набережной состоится «умная» тренировка, в которую войдут не только занятия спортом, но и фитнес-завтрак, а также увлекательная лекция.

Вход: 600₽

10 августа, суббота

22.00

Место: Cargo Cult (Почаинская, 17ж)

«Левитация»

В эту субботу в рамках вечеринки «Левитация» в Cargo Cult состоится выступление московского экспериментального синти-поп-проекта «Терпение». Идентифицировать его нет никакого смысла –  такое шоу необходимо видеть своими глазами.

Вход свободный

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты