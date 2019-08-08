Уикенд в Нижнем Новгороде 9-11 августа

Pre-party AFP

Ждете AFP – 2019 так же, как и мы? Тогда настоятельно рекомендуем посетить жаркую разминку перед самой главной вечеринкой этого года! В эту пятницу откладываем все планы и отправляемся в Milo Concert Hall.

Вход: от 200₽