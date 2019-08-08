Уикенд в Нижнем Новгороде 9-11 августа
Конференция по кино и видеопроизводству «Медиафак'19», новая выставка в «Буфете», pre-party Alfa Future People – это и многое другое в нашей афише на выходные.
9 августа, пятница
23.00
Место: Milo Concert Hall (Родионова, 4)
Ждете AFP – 2019 так же, как и мы? Тогда настоятельно рекомендуем посетить жаркую разминку перед самой главной вечеринкой этого года! В эту пятницу откладываем все планы и отправляемся в Milo Concert Hall.
Вход: от 200₽
9 августа, пятница
11.00 – 20.30
Место: «Кинофактура» (Варварская, 32)
В нижегородской «Кинофактуре» пройдет «Медиафак'19» – конференция по кино и видеопроизводству. В этот раз организаторам удалось собрать впечатляющий набор спикеров – это заслуженные профессионалы, мастера и преподаватели в своих сферах.
Вход: от 1000₽
С 8 августа
Квентин Тарантино в год 25-летия «Криминального чтива» триумфально вернулся с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Картина попала в топ лучших фильмов августа по версии журнала «Собака.ru».
С 8 августа
Место: арт-кафе «Буфет» (Ошарская, 14)
Чтобы провести вечер в максимально культурной обстановке, предлагаем отправиться в арт-кафе «Буфет», где недавно открылась выставка художника Сергея Шаманина. Экспозиция получила название «Душа...» и посвящена потайным уголкам наших чувств, мыслей и ощущений.
Вход свободный
11 августа, воскресенье
10.00
Место: Butch&Dutch (Нижне-Волжская набережная, 21)
Ресторан Butch&Dutch приглашает нижегородцев провести идеальное воскресное утро в одном из самых живописных мест города. В этот день на Нижне-Волжской набережной состоится «умная» тренировка, в которую войдут не только занятия спортом, но и фитнес-завтрак, а также увлекательная лекция.
Вход: 600₽
10 августа, суббота
22.00
Место: Cargo Cult (Почаинская, 17ж)
В эту субботу в рамках вечеринки «Левитация» в Cargo Cult состоится выступление московского экспериментального синти-поп-проекта «Терпение». Идентифицировать его нет никакого смысла – такое шоу необходимо видеть своими глазами.
Вход свободный
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