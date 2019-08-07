Улицу Ильинскую ждет глобальный редевелопмент

Масштабное обновление ждет улицу Ильинскую в Нижнем Новгороде. Проектом редевелопмента территории займется ООО «Ленгипрогор», подготовить документацию планируется до декабря 2019 года, сообщает Институт развития городской среды региона.

Благоустройство Ильинской станет первым этапом восстановления и развития района Започаинье.

«Глобальная цель проекта редевелопмента, инициированного нашим губернатором в 2018 году — комплексное обновление значимых городских территорий для повышения качества городской среды и создания новых социально-экономических и культурных сценариев, — рассказала директор института Дарья Шорина. — Район Започаинья — это уникальная территория, а сам проект по комплексности подхода и масштабу первый в своем роде в России. Поэтому на разработчиках лежит большая ответственность».

Компания «Ленгипрогор» занималась планировкой спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» в Сочи, а также реализацией ряда проектов в Самаре и Республике Крым.

Фото: Дима Четыре