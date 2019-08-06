Фестиваль музыки и искусств «Комната в овраге» пройдет в Нижнем

24 августа в Нижнем Новгороде состоится фестиваль музыки и искусств «Комната в овраге» . Как сообщают организаторы, событие объединит на одной площадке сразу несколько видов искусства и творчества: выступления музыкантов, живопись, стрит-арт, танцы, жонглирование и многое другое.

«Комната в овраге» пройдет уже в четвертый раз. Активные нижегородцы соберутся в одном месте, чтобы устроить большое шоу на стилизованной сцене в виде уютной комнаты. Фестиваль станет своеобразным прощанием с летом и ознаменует завершение теплого сезона.

В лайнапе — Gin&Milk, CASIN/KASIN, ORDINATE, оркестр Hush Band, «В Ритме Солнца», Silent Run , Pleyad и «Нижегородский Ансамбль (?) Музыки». Также в программе запланированы перфомансы и мастер-классы, в зоне фестиваля будет работать фудкорт.